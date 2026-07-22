БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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КПРФ в очередной раз требует разблокировать Telegram, а Минцифры опять ужом вьется

КПРФ в очередной раз требует разблокировать Telegram, а Минцифры опять ужом вьется

Сергей Обухов: Приграничные территории буквально орут о проблемах со связью во время ракетных атак врага Игорь Молчанов Фото: Андрей Махонин/ТАСС Мессенджер Telegram нужно разблокировать, заявил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества коммунист Сергей Обухов.

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