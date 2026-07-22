КПРФ в очередной раз требует разблокировать Telegram, а Минцифры опять ужом вьется

Сергей Обухов: Приграничные территории буквально орут о проблемах со связью во время ракетных атак врага Игорь Молчанов Фото: Андрей Махонин/ТАСС Мессенджер Telegram нужно разблокировать, заявил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества коммунист Сергей Обухов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии