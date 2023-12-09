Госдеп призвал власти Ирака наказать виновных в обстреле посольства США

Вашингтон осуждает обстрел посольства США в Ираке и призывает расследовать инцидент. Об этом говорится в заявлении официального представителя американского Госдепартамента Мэттью Миллера, опубликованном в субботу, 9 декабря.
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