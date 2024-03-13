Оппоненты Дуда и Туск объединили усилия ради помощи Украине от Вашингтона

Два политических оппонента — президент Польши Анджей Дуда и польский премьер-министр Дональд Туск — отправились в Вашингтон, чтобы убедить конгресс и президента США Джо Байдена предоставить Украине дополнительную помощь, сообщило 12 марта издание Politico.
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