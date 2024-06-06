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Разработчики ИИ призвали разрешить им критиковать свои технологии

Разработчики ИИ призвали разрешить им критиковать свои технологии

Как заявили сотрудники OpenAI и других IT-гигантов, требования о неразглашении информации могут помешать обществу узнать о рисках продвинутого ИИПредостережения о ловушке, которая может помешать человечеству заранее узнавать об экзистенциальных угрозах, содержатся в открытом письме разработчиков искусственного интеллекта под заголовком «Право предупреждать о продвинутом ИИ».

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