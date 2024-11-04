Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге в Будапеште, посвященном годовщине антикоммунистического восстания 1956 года заявил, что руководство Евросоюза планирует свергнуть его правительство.
Виктор Орбан заявил, что ЕС готовит переворот
Комментарии
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Eduard
В итоге кьммунисты оказались лучше демократов!
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1 д.
Eduard
Свобода с марионетками никак не связана! У всех свои заботы и это не лизать зад мигрантам америки!
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1 д.
Eduard
Америка насаждает в Европе марионеток которые будут американский зад бесплатно лизать,участвовать в их аферах,оплачивать очередную Украину из нашего кармана.Это так называемый"Свободный мир"?
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1 д.
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