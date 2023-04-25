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Житель Хабаровского края поджигал машины из зависти

Житель Хабаровского края поджигал машины из зависти

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края полиция задержала поджигателя, ответственного за последние ночные поджоги машин в Привокзальном районе, и выяснила, что поджоги были вызваны завистью.

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