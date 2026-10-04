Запад снова может прийти за нашей нефтью

Этой осенью Россия, несмотря ни на какие санкции, получила отличный шанс подзаработать на экспорте углеводородов.
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