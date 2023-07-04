"ВИРУСЫ, РАДИАЦИЯ, ТРУПНЫЙ ЯД". МОРЕ ЧАСТИЧНО ОТРАВЛЕНО. ЧТО БУДЕТ В СОЧИ И В КРЫМУ?

Sergiy Che Да это же HotRS - у него мозг шо посолонь, шо противосолонь всё равно не работает!! ))) На им же приведённой карте очевидно стрелочками всё показано - куда от устья Днипра течения несут - но будет всё равно бубнить торможенец словоблудливый ерундень...)))

лл лина любимцева Значит вода в Каховском водохранилище была заражена. А что же тогда подавалось в Крым?!!!..... И люди еще эту воду пили... Кипяченую, но там столько заразы перечислили, что какое там пить ее. Стирать, и то опасно!! ... А ВЕДЬ ПОД КРЫМОМ залежи пресной воды!! Правда очень глубоко, но вода изумительная!! Чистая, ВКУСНАЯ!!