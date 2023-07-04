ФОТО: YULII ZOZULIA/GLOBALLООKPRESS ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Кладбища, удобрения, тысячи выгребных ям и туалетов, навоз, канализационные стоки, свалки, тонны погибшей рыбы – всё это после подрыва плотины Каховской ГЭС оказалось затоплено водой, которая пошла в Чёрное море.
"ВИРУСЫ, РАДИАЦИЯ, ТРУПНЫЙ ЯД". МОРЕ ЧАСТИЧНО ОТРАВЛЕНО. ЧТО БУДЕТ В СОЧИ И В КРЫМУ?
Комментарии
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Sergiy Che
Да это же HotRS - у него мозг шо посолонь, шо противосолонь всё равно не работает!! ))) На им же приведённой карте очевидно стрелочками всё показано - куда от устья Днипра течения несут - но будет всё равно бубнить торможенец словоблудливый ерундень...)))
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17 час.
лл
лина любимцева
Значит вода в Каховском водохранилище была заражена. А что же тогда подавалось в Крым?!!!..... И люди еще эту воду пили... Кипяченую, но там столько заразы перечислили, что какое там пить ее. Стирать, и то опасно!! ... А ВЕДЬ ПОД КРЫМОМ залежи пресной воды!! Правда очень глубоко, но вода изумительная!! Чистая, ВКУСНАЯ!!
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17 час.
Sergiy Che
Просто когда дамбу взорвали вода РАЗЛИЛАСЬ и смыла кучи гавна которые были ПО БЕРЕГАМ - всякие там кладбища, скотомогильники, помойки-свалки, отходы производств и промзон. Утонуло до фига скота показывали же целыми свинарниками тонули - это всё вылетает через устье Днипра и по хохлопобережью движет в сторону болгар-румын... У Крыма там в районе западного побережья перешейка нужно быть поаккуратнее (ну там и так сплошные солепарни испокон....)) До ЮБК не должно ничё доходить...
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17 час.
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