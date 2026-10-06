Сколько в России зарабатывают учителя: почему в профессии существует серьезный дефицит кадров

"Блокнот" рассказал, сколько в России зарабатывают учителя Иллюстрация "Блокнот" «Блокнот» решил выяснить, сколько зарабатывают представители этой почетной профессии, и почему в школах не хватает педагогов.
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У учителей, как и у врачей, существует квалификационный рейтинг. Учитель "высшей квалификации" зарабатывает значительно больше означенных сумм. Это з/п начинающих учителей, без опыта, стажа и т.п.
Ну, если честно - и в советское время учителям платили МАЛО - об этом даже есть намёк а фильме ЗАСТОЙНЫХ ВРЕМЁН "Ирония судьбы": "Учителя, как и врачи - САМЫЕ НУЖНЫЕ ПРОФЕССИИ, правда по их зарплате этого не скажешь!" Быть учителем - это какое-то ВРОЖДЁННОЕ свойство характера, педагогического образования недостаточно! Я мог бы втирать в уши громкие слова о ПРИЗВАНИИ, но не буду, ХОТЯ ЭТО РЕАЛЬНО ТАК, но уж больно эти слова опошлены, стали штампом!
А зачем народу образование. Это большевики стремились ко всеобщей грамотности. А сейчас нынешней власти образованные не нужны. Поэтому и учителя не нужны, и школы скоро будут не нужны. Будет только начальное образование, как хотели фашисты. Учиться надо только детям буржуев. А они себя не обидят.
дефицит кадров ровно в тех отраслях, которые отвечают прямо за выращивание новых поколений, - в образовании, в медицине... а чО так? о демографии мона болтать ерундой сколько угодно, но до тех пор, пока выращивание ребёнка целиком и полностью на шее родителей и за очень приличные деньги, которых нет, но надо держаться, до тех пор вся, пардон, болтовня ничего не стОит. материнский капитал хорошо, но сильно мало, причём не столько количественно, сколько качественно, - именно "уверенность" родителям нужна, - ребёнок будет выучен и выращен здоровым. .. а пока деньги-деньги-деньги репетиторам, врачам всегда и везде. говорят, - очередь в поликлиниках сильно подрывает веру в человечество... суть вещей в том, что эти "очереди" выливаются в отсутствие специалистов в науке, промышленности... ибо откуда их взять, если заранее никто не озаботился?
Позор руководителям всех уровней, которые позволяют всяким блогерам хапать сотнями миллионов, при нищем положении учителей и врачей. Рыжая тварь в 1993 году с алкашом вычеркнули из проекта Конституции в 1993 году статью ИДЕОЛОГИЯ, ну, а мы все получили ответ в виде капиталистического "рая", а по сути - ничего.
Был бы я на коне, образование и медицина (учителя и медработники) получали бы зарплату в разы больше!