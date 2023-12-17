ФСБ опубликовала материалы о зверствах вермахта в Харьковской области

ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные материалы к 80-й годовщине завершения Харьковского процесса, который прошел в 1943 году по делу о зверствах гитлеровцев и их пособников во время Великой Отечественной войны.
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