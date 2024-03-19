Рыбалка в труднодоступных местах стала популярной у челябинцев

Жители Челябинской области проявляют всё больший интерес к рыбалке в отдаленных районах Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа, пользуясь услугами вертолетных туров для достижения мест назначения.
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