Форвард «Сассуоло» Распадори забил 10 голов в сезоне Серии А первым среди итальянцев, родившихся после 1 января 2000-го

Форвард «Сассуоло» Джакомо Распадори открыл счет в матче чемпионата Италии с «Ювентусом» (1:2). Он стал первым родившимся после 1 января 2000 года итальянским игроком, забившим 10 голов в одном сезоне Серии А.

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