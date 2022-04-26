Форвард «Сассуоло» Распадори забил 10 голов в сезоне Серии А первым среди итальянцев, родившихся после 1 января 2000-го

Форвард «Сассуоло» Джакомо Распадори открыл счет в матче чемпионата Италии с «Ювентусом» (1:2). Он стал первым родившимся после 1 января 2000 года итальянским игроком, забившим 10 голов в одном сезоне Серии А.
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