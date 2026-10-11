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Царьград

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Текслер поздравил аграриев и отметил вклад 23 млрд рублей

Текслер поздравил аграриев и отметил вклад 23 млрд рублей

Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов АПК, подчеркнув, что за три последних года капитальные вложения в отрасль превысили 23 млрд рублей.

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