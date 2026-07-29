Юрист оценил риски покупок в Telegram после сообщений о деле против Дурова

Покупка подписки Telegram Premium, виртуальной валюты Stars и других платных сервисов мессенджера не может считаться финансированием терроризма или экстремизма, пока мессенджер не признан запрещенной организацией.
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