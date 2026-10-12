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Из мусорки — на стол: пять пищевых отходов, которые нельзя выбрасывать

Из мусорки — на стол: пять пищевых отходов, которые нельзя выбрасывать

Многие продукты, которые обычно выбрасывают после готовки, можно использовать для создания других блюд.

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