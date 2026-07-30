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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФК «10» Мусагалиева дебютирует в Кубке России – против «Космоса». Трансляция – в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’

ФК «10» дебютирует в FONBET Кубке России. Игру можно посмотреть в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’ .

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