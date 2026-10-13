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Батраков – первый россиянин, забивший в ЛЧ с 2021-го. Тогда Оздоев отличился в матче с «Челси»

Алексей Батраков стал первым российским футболистом, забившим гол в Лиге чемпионов с 2021 года. Полузащитник « Галатасарая » открыл счет в матче с «Барселоной» (1:1, первый тайм).

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