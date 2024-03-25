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Зеленский уйдет из политики? Американцы предсказали его будущее. Он будет жить припеваючи за границей

Зеленский уйдет из политики? Американцы предсказали его будущее. Он будет жить припеваючи за границей

© AP Photo / Wolfgang Rattay 3 дня назад 2,6K прочитали Зеленский перегорел, заявил в беседе с автором NR главный редактор популярной украинской газеты.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Козе понятно- при стольких домах и виллах по всему миру, при столько наворованных им и его женой деньгах, где же им еще жить, как не за границей?! Хотя они оба заслуживают смертной казни за геноцид против собственного народа, не говоря уже о другом « букете статей Уголовного»Кодекса.
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14 час.
Natalia Denger
В него только одно будущее- мишень на лбу! И долго прятаться он не сможет. Он военный преступник!
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14 час.
Зоя Копань
Некоторые экс-военные заикнулись о том чтобы создать такую организацию, что отлавливать всех бандюганов по всему миру, неплохо было бы чтобы Башаров и Петров поработали с этим &quot;припиваючим&quot; клоуном, убийца должен быть наказан!
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13 час.

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