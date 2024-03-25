Зеленский уйдет из политики? Американцы предсказали его будущее. Он будет жить припеваючи за границей

ninikooo Митусова

Козе понятно- при стольких домах и виллах по всему миру, при столько наворованных им и его женой деньгах, где же им еще жить, как не за границей?! Хотя они оба заслуживают смертной казни за геноцид против собственного народа, не говоря уже о другом « букете статей Уголовного»Кодекса.