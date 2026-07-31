Российским армрестлерам вернули флаг и гимн на турнирах

Андрей Самсонов/ТАСС Всемирная федерация армрестлинга (WAF) восстановила членство Федерации армрестлинга России и сняла все ограничения на участие российских спортсменов, команд и официальных лиц в соревнованиях под своей эгидой.
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