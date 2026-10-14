Регулярное движение, сбалансированное питание, полноценный сон, снижение хронического стресса и профилактика заболеваний — вот те пять условий, которые будут способствовать долголетию, рассказал в беседе с RT врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов.
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