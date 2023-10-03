Турист попал в аварию на европейском курорте и лишился скальпа

Британский турист попал в аварию на Ибице и лишился скальпа. Всего через несколько часов после прибытия британца на курорт арендованная им машина столкнулась с другим транспортным средством и трижды перевернулась.
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