В рамках подготовки к запуску первого блока АЭС "Аккую" в Турции проведено более 1000 испытаний. Министр энергетики Альпарслан Байрактар отметил, что за процессом тщательно следит Агентство по ядерному регулированию, так как запуск намечен на декабрь.
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