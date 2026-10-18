В рамках подготовки к запуску первого блока АЭС "Аккую" в Турции проведено более 1000 испытаний. Министр энергетики Альпарслан Байрактар отметил, что за процессом тщательно следит Агентство по ядерному регулированию, так как запуск намечен на декабрь.