Разборки по генералу Попову продолжились. Причем здесь ракета Storm shadow

Все до сих пор гадают — так почему же так резко в отсавку был отправлен Иван Попов, командарм героической 58-й армии, отражающей основной удар украинского контрнаступа.
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