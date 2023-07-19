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Разборки по генералу Попову продолжились. Причем здесь ракета Storm shadow

Разборки по генералу Попову продолжились. Причем здесь ракета Storm shadow

Все до сих пор гадают — так почему же так резко в отсавку был отправлен Иван Попов, командарм героической 58-й армии, отражающей основной удар украинского контрнаступа.

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