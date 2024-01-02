При пожаре в жилом доме в Тольятти погибла девочка

В результате пожара в квартире жилого дома в Тольятти погибла 10-летняя девочка. Об этом 2 января сообщили в главном управлении МЧС по Самарской областиОтмечается, что сообщение о возгорании поступило в ведомство в 18:45 по местному времени (19:45 мск).