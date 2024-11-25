В Новодвинске задержали главврача городской больницы

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения.Сообщается, что в период с 27 октября 2023 года по 30 июня 2024 года главный врач ГБУЗ АО «Новодвинская ЦГБ», желая показать эффективность работы перед минздравом Архангельской области и получить стимулирующие выплаты за выполнение плана по диспансеризации населения, включая онкобольных, давал подчиненным указания о внесении в медицинскую отчётность ложных сведений о количестве лиц, прошедших диспансеризацию.