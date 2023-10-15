Путин поблагодарил бойцов на передовой в зоне СВО за героизм

Президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» поблагодарил руководство Вооруженных сил страны и бойцов, которые находятся на передовой в зоне специальной военной операции (СВО), за мужество и героизм.
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