Самые захватывающие компьютерные игры и эксклюзивные анонсы: первые подроб...

Самые захватывающие компьютерные игры и эксклюзивные анонсы: первые подробности «ещё более особенной» PC Gaming Show 2024Сложно представить, но в 2024 году игровой презентации PC Gaming Show исполнится уже десять лет — по такому случаю издание PC Gamer готовится сделать шоу «ещё более особенным», чем обычно.