Александр Винник рассказал о своем задержании и обвинениях со стороны США

Россиянин Александр Винник, которого задержали по запросу США в июле 2017 года, когда он отдыхал вместе с семьей в Греции, 16 февраля рассказал «Известиям» о том, какие обвинения ему выдвинули со стороны США.
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