Фарисейское триединство

Ростислав Ищенко *** Чем ближе конец боевых действий, тем больше на Украине и в её ближайших окрестностях, включая Западную Европу, появляется "простивших", "понявших", "осознавших".
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