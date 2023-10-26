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Волынец предложила принять меры для популяризации образа многодетной семьи через фильмы и сериалы

Волынец предложила принять меры для популяризации образа многодетной семьи через фильмы и сериалы

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась к заместителю председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой с предложением популяризировать образ многодетной семьи через фильмы, сериалы и рекламные ролики.

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