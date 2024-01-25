«Списали со счетов»: Зеленскому предлагали бежать с Украины еще до конфликта

КИЕВ, 25 января, ФедералПресс. Владимиру Зеленскому еще в 2022 году предлагали покинуть Украину и формировать правительство в изгнании после его выступления на Мюнхенской конференции по международной безопасности.
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