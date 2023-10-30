В ЦБ заявили об усилении дефицита трудовых ресурсов

В настоящее время дефицит свободных трудовых ресурсов на российском рынке продолжает усиливаться. Это обстоятельство оказывает дополнительное давление на экономику страны наравне с эффектом от масштабных международных санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).