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Безаварийный пробег робофур по российским дорогам превысил 20 млн километров

Безаварийный пробег робофур по российским дорогам превысил 20 млн километров

Сейчас используется 121 автономный грузовик В Минтрансе РФ сообщили, что безаварийный пробег беспилотных грузовиков превысил 20 млн километров, а всего на российских дорогах сейчас используется 121 автономный грузовик.

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