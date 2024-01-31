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«Сан-Хосе» впервые в сезоне сыграл на ноль – Блэквуд отразил 32 броска в матче с «Сиэтлом». Клуб обошел «Чикаго» по очкам – 32 против 30 после 50 игр

Вратарь «Шаркс» Маккензи Блэквуд отразил все 32 броска и был признан первой звездой встречи. Шатаут стал для канадца первым в составе «акул» (и 9-м в 184 играх за карьеру в рамках регулярок).

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