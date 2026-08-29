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Газета «Культура»

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Ольга Любимова поздравила россиян с началом акции «Ночь кино»

Ольга Любимова поздравила россиян с началом акции «Ночь кино»

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с началом 11-й Всероссийской акции «Ночь кино».

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