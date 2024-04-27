Проект для специалистов туротрасли «Московская школа гостеприимства» запустили в столице

В столице запустили проект для специалистов туриндустрии «Московская школа гостеприимства». Он объединяет бесплатные курсы для столичных туроператоров, гидов, сотрудников отелей, а также агентств, работающих в том числе с деловыми путешественниками.
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