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Проект для специалистов туротрасли «Московская школа гостеприимства» запустили в столице

Проект для специалистов туротрасли «Московская школа гостеприимства» запустили в столице

В столице запустили проект для специалистов туриндустрии «Московская школа гостеприимства». Он объединяет бесплатные курсы для столичных туроператоров, гидов, сотрудников отелей, а также агентств, работающих в том числе с деловыми путешественниками.

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