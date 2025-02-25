Необходимый ежедневный уход за полостью рта включает не только двукратную чистку зубов, но и использование дополнительных инструментов, подчеркнул доктор медицинских наук, профессор кафедры стоматологии Олесь Шевченко.
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