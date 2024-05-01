Халифат Германия или мысли о войне будущего

Виктор Горшков

Европа 21-го века это не Европа 20-го века. Она очень быстро деградирует и мусульмане тут не виноваты,они только следствие причины,т.е. вымирание Европы. Посмотрите ,как одряхлела вся Европа и как энергичны полу дикие племена мусульман и просто пышут знергией и задавливают своей энергией все ,что загнивает и будущее Европы за ними.. Им противостоять может только Россия и Китай - с богатой и вековой культурой. Европе , России необходимо ,пока не поздно, подумать ,как спасти Всемирное ,Культурное наследие от уничтожения диких эмигрантов. Еще более важное спасти всемирное ценность (историческую ,культурную ит.д.),что хранится в хранилищах ВАТИКАНА. Если их уничтожат,значит уничтожится вся современная цивилизация и начнется новая цивилизация . ,а наша со временем уйдет в далекое прошлое и останется от нас только легенды.