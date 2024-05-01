Славянская докт...
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Славянская доктрина

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    Да. Аналогично, толпы мексиканцев в США, причём с возможностью влиять на выбор президента. А в хранилищах Ватикана, н...Халифат Германия ...
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    Хорошая статья Юрий. И комментарий твой, тоже. По моему тема раскрыта в статье довольно ёмко и чётко. Хотя конечно, т...Студенческие прот...

Халифат Германия или мысли о войне будущего

Халифат Германия или мысли о войне будущего

Исторические напёрстки Халифат Германия или мысли о войне будущего Итак, берём в оборот две свежие новости.

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Комментарии
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Виктор Горшков
Европа 21-го века это не Европа 20-го века. Она очень быстро деградирует и мусульмане тут не виноваты,они только следствие причины,т.е. вымирание Европы. Посмотрите ,как одряхлела вся Европа и как энергичны полу дикие племена мусульман и просто пышут знергией и задавливают своей энергией все ,что загнивает и будущее Европы за ними.. Им противостоять может только Россия и Китай - с богатой и вековой культурой. Европе , России необходимо ,пока не поздно, подумать ,как спасти  Всемирное ,Культурное наследие от уничтожения диких эмигрантов. Еще более важное спасти всемирное ценность (историческую ,культурную ит.д.),что хранится в хранилищах ВАТИКАНА. Если их уничтожат,значит уничтожится вся современная цивилизация и начнется новая цивилизация . ,а наша со временем уйдет в далекое прошлое и останется от нас только легенды.
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10 час.
Юрий Ильинов
Да. Аналогично, толпы мексиканцев в США, причём с возможностью влиять на выбор президента. А в хранилищах Ватикана, не так у и много тайн осталось. Против многовекового вранья прекрасно справляется обычная логика. Жаль, не все этим владеют. Людей учить надо.
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10 час.

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