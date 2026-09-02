Росавиация: документы Украины о воздушном пространстве России не имеют юрсилы

Росавиация выпустила NOTAM (Notice to Airmen — актуальным на текущий момент извещениям), что все документы по воздушному пространству России, которые опубликовала Украина, не имеют юридической силы.
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