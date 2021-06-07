Джей Уильямс: «Дончич – второй после Дюрэнта по игре в атаке. Но что сделал «Даллас», чтобы построить команду вокруг Луки?»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс выразил мнение, что руководству «Далласа» стоит быть более активным на рынке и предпринять усилия по перестройке состава вокруг звездного разыгрывающего Луки Дончича.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх