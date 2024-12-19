Российская туристка: "Только побывав в Париже, понимаешь, насколько у нас всё лучше!"

нУ ДА она такая умная а мы на20000 живём

SI

Sergey Ivanov

То немногое хорошее что у нас есть, досталось нам от коммунистов. Когда этот запас будет окончательно проеден, мы станем жить еще хуже, чем самая захудалая европейская страна.