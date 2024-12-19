Российская туристка: "Только побывав в Париже, понимаешь, насколько у нас всё лучше!"

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Комментарии
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герман писарев
нУ ДА она такая умная а мы на20000 живём
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11 час.
Александр
может на работу устроитесь?
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6 час.
SI
Sergey Ivanov
То немногое хорошее что у нас есть, досталось нам от коммунистов. Когда этот запас будет окончательно проеден, мы станем жить еще хуже, чем самая захудалая европейская страна.
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2 час.

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