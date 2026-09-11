Суд наказал штрафом в один миллион фигуранта дела о взятке на «Курганмашзаводе»

В Курганской области суд вынес приговор мужчине, который дал взятку сотруднику «Курганмашзавода». Кетовский районный суд наказал миллионным штрафом представителя фирмы, давшего взятку сотруднику предприятия.
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