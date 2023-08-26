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Футбольная ассоциация Англии хочет, чтобы букмекеры перестали принимать ставки на желтые карточки. АПЛ поддержит

FA намерена попросить, чтобы букмекеры не открывали линии и не принимали ставки на желтые карточки и другие внутриигровые инциденты (угловые и пенальти).

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