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Современный каннибализм: 4 места на Земле, где до сих пор едят людей

Современный каннибализм: 4 места на Земле, где до сих пор едят людей

Глобализация жадно пожирает уникальность стран и регионов. Все больше самобытных верований и традиций уходят в прошлое, их заменяют всякие хеллоуины, которые не имеют ничего общего с культурой большинства народов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Тьфу, мерзкие хари!! Еще хуже питарасов.
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