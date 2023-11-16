Без бумажки человек: дипломы станут электронными

В 2024 году в России пройдет эксперимент по оцифровке документов о получении образования или квалификации: несколько сотен университетов, колледжей и школ сформируют цифровые дипломы и аттестаты, которые внесут в единый реестр.
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