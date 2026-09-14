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Рязанские новости

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Роман Песочин пробежал из Раменского в Рязань 168 километров

Роман Песочин пробежал из Раменского в Рязань 168 километров

Роман Песочин преодолел 168 километров из Раменского до Рязани за 18 часов, ранее он уже демонстрировал выносливость, добегая до Красной площади и Коломны.

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