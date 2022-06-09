Кива заявил о подготовке народа Украины к капитуляции

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, не исключил, что обнародование информации об ежедневных потерях ВСУ может означать подготовку украинцев к капитуляции Киева.
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, не исключил, что обнародование информации об ежедневных потерях ВСУ может означать подготовку украинцев к капитуляции Киева.
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