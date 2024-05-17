Политолог назвал снос часовни храма в Киеве продолжением политики против УПЦ

Снос Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), решение о котором приняли киевские власти, является продолжением политики украинского государства по фактическому уничтожению единственной канонической церкви на Украине.
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