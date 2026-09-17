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Царьград

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Севастьянов сообщил о гибели мальчика 12 лет под автомобилем в Башкирии

Севастьянов сообщил о гибели мальчика 12 лет под автомобилем в Башкирии

В Дуванском районе Башкирии 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-21214 совершил наезд на 12-летнего мальчика на электросамокате.

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