Мэрия Москвы: в 18 домах с картушами провели капитальный ремонт

В Москве завершили капитальный ремонт в 18 домах с картушами. Мастера используют качественные материалы, чтобы воссоздать первозданную красоту декора фасадов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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